擁抱一身熱血的青年來還不揪過來?想當個帥帥的消防隊員要快。新北市政府消防局為推廣青年投入防災工作，本月7月15日及16日在汐止保長坑消防訓練中心舉辦全國首創消防職人體驗營，活動為期兩天一夜，參加對象是50名就讀或設籍本市高中(職)及25歲以下大專院校學生，活動期以激發新北青年對消防工作的興趣，進而招募新血加入防災青年守護團。

「消防職人體驗營」專業課程豐富多元，包括消防衣帽鞋與空氣呼吸器著裝體驗、災害搶救與緊急救護情境演練、特種搜救隊繩索救援實作及防火防災宣導知識等，由新北市消防專業教官團引導青年實作與體驗；另由現任新北市防災青年守護團成員擔任隊輔角色，以自身參與防災宣導的服務經驗與學員們分享，希透過本次職人營的體驗活動，鼓勵青年們踴躍加入新北市防災青年守護團、義勇消防大家庭，未來也可透過國家考試加入警消志業，共同守護新北市消防安全。

新北市消防局首創消防職人體驗營，激發新北青年對消防工作的興趣，進而招募新血加入防災青年守護團。(新北市消防局提供)

新北市消防局首創消防職人體驗營，激發新北青年對消防工作的興趣，進而招募新血加入防災青年守護團。(新北市消防局提供)

新北市消防局長李清安表示，為因應多樣化的救災救護工作，新北市已培訓190位防災青年，將持續廣招居住或設籍新北市且年齡在15歲至25歲有志青年加入防災青年守護團(報名網址：https://reurl.cc/y7OG6E)，將各項防災、防溺知識傳遞社會大眾，共同提升全民防災意識並達自主防災之成效。