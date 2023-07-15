AI新興應用帶來許多新商機，為快速切入AI領域，佳必琪啟動收購，與「衡星」連結，開啟密切合作打進輝達(Nvidia)的AI GPU伺服器供應鏈，以及就近服務美國客戶與加速NPI能量，併購美商SACO，相關作業已全數完成，開始整合服務，兩大併購案的效益可望逐漸顯現。

張舒眉表示，SACO為NPI公司，客戶不分大小通吃，客戶數多達200多家，與佳必琪約有25%客戶相同，為集中資源，未來SACO將轉型，以與佳必琪既有產業相關的公司為客戶首選。

隨著AI SERVER對高速的需求提高，佳必琪800G的DAC已小量出貨，因應元宇宙應用需求，光通訊產品著重開發的單通道50G及多通道200G AOC 、400G AOC光收發模組已成功取得發行專利，現也在向北美客戶同步送樣中。

佳必琪第1季稅後盈餘為1.02億元，每股盈餘為0.84元，累計前6月合併營收為21.48億元，年增7.23%。

目前雲服務相關業務佔佳必琪營收比重已高達47%到48%，佳必琪看好下半年AI及大型資料中心需求，張舒眉表示，公司現在交的主要是200G、500G搭GPU伺服器產品，這部分會有很大的成長，連同ASP也會比去年高很多，今年下半年不僅會比上半年好，也會比去年同期好。