國民黨5月徵召新北市長侯友宜為2024年總統參選人，卻因餵藥案等事件導致其民調落後。前國民黨立委陳學聖走訪桃園後觀察到，一般人對侯感覺不好也不壞，若如「經銷商」般有組織、層次性的間接行銷，侯的票將有效被拉抬。

陳學聖昨（14）日在臉書提到他走訪桃園，有了很深刻的體悟，並直言「侯友宜需要經銷商幫忙」。陳學聖進一步解釋，他曾當過桃園文化局長、兩任黨部主委、選過四次立委、一次市長，對桃園有一定程度的瞭解，且桃園更是藍營執政的縣市，卻發現一般人對侯感覺不好不壞，雖然沒有沒有惡感，卻也沒有拉票的熱情動力。

「可是經過有人解說後，投侯的意願會變高」。陳學聖觀察到，侯友宜比較無法透過媒體或群眾集會有效「直銷」自己，但若有組織的、有層次性的，像「經銷商」般間接行銷，侯友宜的票可以有效被拉抬。

陳學聖坦言上述的方法看來很笨，但經過一天的觀察、對話，發現這是最務實的作法。