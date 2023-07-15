周元綺（右起）、孫魏克上節目接受主持人toto訪問。（《幕前幕後偷偷看》提供）

擁有「音樂勞力士」封號的45歲新加坡創作歌手孫魏克（Kerr），近日帶著他剛發行的首張創作專輯《第二狂想》，與資深幕後企劃周元綺一起接受由toto主持的節目《幕前幕後偷偷看》訪問，分享創作過程與人生經歷。

孫魏克樂愛音樂也是一位成功的房地產銷售經紀，心中一直記得自己17歲時的歌手夢，希望有天自己的歌曲能從電台播出被聽見。終於在人生達到一定程度後，在45歲的今年圓了自己的夢想。在因緣際會下認識了製作人沈光遠，沈光遠老師在聽完他的音樂與人生故事後，決定幫他發行專輯，盛讚他的音樂的初心與熱情，並用音樂勞力士來形容對他的感覺。

Kerr笑稱自己是雜家，做房地產也投資電影，後來也學風水，因為有碰到客人帶風水師看房子，風水師一看完話都還沒說，就對客戶說我們走吧，讓Kerr一頭霧水，也覺得房子明明很好到底哪裡有問題，於是下定決心了解風水，所以他現在對於風水、易經也都很有涉獵，也把易經放入歌曲當中。

資深企劃周元綺高中畢業就進入唱片產業，從高中時期唱片公司打工開始，後來歷經點將、索尼、滾石、華納、相信等各大唱片公司，也獨立作業獨立接案，做過藝人不計其數，李玟、哈林、王力宏、柯以敏、梁靜茹、周華健等眾多藝人，一直保有熱情一直不斷學習。周元綺表示當時聽到Kerr的專輯，感受到音樂中的有趣，同時好奇生命中有經歷的人出專輯會怎樣，於是加入這張專輯的企劃。

Kerr也在節目上分享有趣的創作小故事，他說當年在新加坡當兵時，常唱歌給步兵坦克部隊的戰友聽，也拚命寫有趣的歌幫大家解悶，當時追不到女朋友，週末放假自己也沒人可見，就跟朋友在兵營寫歌，覺得自己好寂寞，想說該不會永遠都沒有女朋友吧，卑微的想說只要一點點愛都好，於是創作出〈請分一點點愛給我〉這首歌。更多精彩內容都在POP Radio本週日（16日）晚上播出的《幕前幕後偷偷看》節目。