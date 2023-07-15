美國在台協會（AIT）台北辦事處計畫擴建，擬規劃內湖國中金湖校區2.6公頃的學校用地，變更為機關用地租下，引發當地里民反彈聲浪。外交部13日表示，配合土地管理機關台北市府辦理意見徵詢，不會因為是AIT給予差別待遇。然而藍營台北市議員卻踢爆，本案中央政府才是主導者，卻甩鍋給北市府。

王欣儀今（15）日在臉書發文怒轟，「外交部說謊又甩鍋，AIT擴建案由中央主導，切莫甩鍋北市府」。她透露，向北市府調閱110年9月1日「柯市長接見外交部政務次長」會議記錄，紀錄顯示本案完全是由外交部主導，北市府只是「協助」配合辦理都市計畫變更程序！

此外，王欣儀還指出，另根據掌握，黃珊珊、彭振聲兩位前副市長當天也都有出席會議，「黃珊珊出身內湖，為何沒有替在地發聲？」

另由於內湖國中金湖校區預定地只有4%是台北市市有土地，王欣儀呼籲，蔡政府要挺美國人就請大大方方的挺，而不是協助美方處理又不敢承認，推諉卸責亂踢皮球！

台北市長蔣萬安昨（14）日也指出，該土地有中央佔96%，且於2019年也發文台北市「廢止撥用」。蔣強調，自己絕對以市民聲音為優先，盼中央「事緩則圓」達成雙贏。