去年九合一大選，高雄市第11選區（大寮、林園區）民進黨籍老將韓賜村落選，但檢調查出1名支持者花1000元要其他選民投票給韓賜村，陳女坦承犯行，高雄地院依違反選罷法判刑1年8月、緩刑5年，遞奪公權3年。

判決指出，陳姓女支持者去年11月初，向1名林姓選民表示，如果市議員願意投給韓賜村的話，會給「意思意思」，不過林姓選民當日有事沒有前往投票，拒絕陳姓女支持者。後來她又向以每票500元的代價，要另名陳姓選民和家人投給韓賜村，並交付1000元給陳姓選民，案經高雄地檢署指揮偵辦，依法起訴，陳姓支持者也坦承不諱，但該行為與韓賜村無關。

高雄地院法官認為，她為求使市議員候選人當選，向選民買票行為，不僅敗壞選風，破壞選舉公平及公正性，更嚴重打擊得來不易民主制度，但考量她初犯公職人員選舉罷免法案件，遭查獲行賄金額合計僅1000元，共買2票，情節相對輕微，且已坦承全部犯行，犯後態度尚可。

將她依公職人員選舉罷免法第99條第1項交付賄賂罪，處有期徒刑1年8月。緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並應向指定的政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的機構或團體，提供120小時義務勞務，及接受法治教育課程3場次。褫奪公權3年。可上訴。