大里區公所開設區級防治中心舉行應變會議。（台中市衛生局提供）

登革熱是我國第二類法定傳染病，台中市衛生局14日接獲醫院通報，大里區70多歲退休男性因發燒、肌肉痠痛、食慾不振至醫院就醫，採檢NS1快篩陽性，衛生單位昨立即展開個案疫調，並同步通知大里區公所開設區級防治中心，執行活動地病媒蚊密度調查，15日執行化學防治，請當地民眾配合。

衛生局疫調發現，該民眾定期往返雲林古坑鄉老家除草、整理環境，7月1日於雲林老家感覺被蚊子叮咬，7月3日出現身體發熱、肌肉痠痛、食慾不振等不適症狀未就醫，7月10日及11日至台中市診所就醫症狀未改善，7月12日至醫院就醫，7月14日NS1篩檢陽性後通報。

該民眾檢體已送中央實驗室檢驗中，研判感染地為雲林縣，匡列同住家人6人，目前關懷雖無出現登革熱疑似症狀，衛教持續健康監測。

衛生局長曾梓展指出，登革熱為我國第二類法定傳染病，該案病毒血症期間皆於大里區住家社區內活動，由於接獲個案通報時，為個案發病後10天，社區風險高，大里衛生所將執行鄰居健康關懷衛教，請民眾出現症狀盡速就醫，或通知衛生所安排採檢。

衛生局說明，針對境外移入或本土個案的居住地、活動地，市府團隊及區公所等將協力執行登革熱病媒蚊孳生源清除及化學防治工作，如經查獲積水容器有孑孓，除現場輔導立即改善外，將依據傳染病防治法可處1萬5000元以下罰鍰，未改善者將按次處罰；也呼籲民眾主動配合疫情各項防治工作，如有拒絕、規避或妨礙情形，將依傳染病防治法規定可處30萬元以下罰鍰，請市民朋友務必配合防治政策。

衛生局提醒，近期天氣酷熱，偶有陣雨，是病媒蚊容易生長的季節，如戶內、外有積水容器，病媒蚊密度可能增加，大幅提升社區登革熱疫情風險，請市民朋友協力配合居家環境巡檢，落實「巡」、「倒」、「清」、「刷」4大防治原則，一起清除戶內外積水容器，移除孳生源，共同防治登革熱，共同守護自身及家人健康。