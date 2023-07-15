大陸女星迪麗熱巴出道多年，憑著甜美臉蛋與清新氣質，被譽為「新疆四大美人」之一，擁有無數粉絲力挺的她，所到之處自然成為鎂光燈追逐焦點，不過她今（15日）現身機場時，竟被一名粉絲當眾撫摸背部，照片流出後讓網友全氣炸。

迪麗熱巴今（15日）現身機場，戴著帽子、口罩及黑框眼鏡，似乎刻意低調不想引人注目，但仍舊被粉絲認出，立刻將她團團包圍，紛紛拿起手機捕捉她的身影，還一度出現推擠狀況，沒想到有名粉絲似乎看準她身穿露背上衣，趁亂直接伸出手，當眾朝背部偷摸一把，不過當下迪麗熱巴僅是握緊拳頭，接著快步往前走，誇張畫面流出後，立刻引起熱議。

迪麗熱巴被粉絲伸手偷摸背部。（圖／ 野生炸姐微博）

對此，網友紛紛指責該人行為：「不管伸手的是男生還是女生，摸别人這件事就是錯了」、「人家愛穿啥就穿啥，你伸什麼手啊」、「摸别人是一種没有素質的行為」、「希望大家引以為戒，理智追星，保持適當距離」、「真正喜歡熱巴的人，是會尊重她的」、「希望大家追星還是要保持理智」、「這種惡行應該要被檢討吧」。

迪麗熱巴走紅後，工作邀約不斷，先前接受採訪時，被問到：「如果有機會給自己放個假，去旅遊，想去哪裡，做什麼？」她毫不思索立刻回答：「想回新疆」，主要是工作滿檔的她，已經很久沒回家，讓粉絲聽了相當心疼及不捨。