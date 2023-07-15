隨著高壓減弱，南方熱帶系統開始活躍，氣象粉專指出，位於南海的熱帶低壓最快今天下午生成第4號颱風泰利，預估慢速朝西進行，對台灣沒有直接影響，不過受外圍環流影響，明天至下周二（16日至18日）降雨機率增加；未來10天除了泰利之外，預估還會有1個颱風形成。
氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》撰文指出，位於南海的熱帶低壓04W已經整合差不多，最快今天下午成為第4號泰利颱風，預估會慢速朝西進行，對台灣沒有直接影響；但是明天至下周二外圍水氣會飄到南台灣，下雨機率增加，其他地區午後雷陣雨也會變得明顯。
粉專指出，菲律賓東方另一個低壓系統逐漸成形，位於大低壓帶的東側，加上高壓導引之下，明後天快速朝台灣東部海域靠近，因為移動速度很快，發展時間有限，「成為颱風的機率偏低，但有機會挑戰熱帶低壓。」
粉專提醒，下周三（19日）之前台灣均位於低壓帶中，天氣相當不穩定；下周四（20日）過後高壓重新增強，天氣逐漸穩定，恢復夏季型天氣型態，不過菲律賓附近的熱帶系統持續活躍，「未來10天除了泰利之外，預估還會有1個颱風形成。」
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