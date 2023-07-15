基隆民進黨資深「五連霸」議員游祥耀於13日深夜驚傳離世，由於敢言敢衝的堅持個性，也被稱為「正義武士」，並樂於提攜後輩，許多政壇人士紛紛表示哀悼。基隆市長謝國樑表示，游過去對於民主運動的貢獻，讓他相當敬佩，也對其家人表達最深的哀悼之意。立委蔡適應表示，昨天接到游離世的消息十分不捨，他是一位讓人尊敬的兄長，也是會義無反顧助人的俠客，感謝他對基隆的奉獻。

游祥耀長期投身於基隆政壇，自從1998年起擔任議員已連任五屆，後交棒給其女兒內政部長林右昌秘書游本明。游為人相當俠氣，對於民眾或政壇後輩都樂於幫助解圍，也讓許多支持者相當感念。

游祥耀（右）已交棒給目前擔任內政部長林右昌秘書的女兒游本明（左）。（翻攝自游祥耀臉書／徐佑昇基隆傳真）

據了解，游祥耀是罹患食道癌，13日深夜於台北榮總醫院安詳離世，享壽70歲。女兒游本明也在臉書發文表示，他父親並沒有離開，而是無病痛隨時陪在他們身邊，也對於所有親友的關懷表達感謝之意。

基隆市長謝國樑表示，對於游祥耀在民主運動的貢獻很敬佩，也將親自捻香致意。（徐佑昇攝）

謝國樑受訪表示，游祥耀在過去對於民主運動貢獻相當大，也讓他相當敬佩。過去也有幸與他一同競選，對於他堅持的精神與信念印象深刻。目前也將安排去捻香，對其女兒游本明和家人致上最深的哀悼之意。

立委蔡適應在臉書貼出與游祥耀的合照，感念他提攜後進的無私奉獻。（翻攝自蔡適應臉書／徐佑昇基隆傳真）

立委蔡適應也發文表示，昨天接到游祥耀離世的消息，讓他十分不捨。過去他還擔任議員時，游的位置就在他旁邊，也時常討論政策和市政。蔡認為，游是一位讓人尊敬的兄長，也是一位在遇到困難時，會義無反顧幫你的俠客。

蔡適應回憶，在2015年他擔任市黨部主委時，於市民廣場舉辦募款園遊會，在活動快結束時，游問他還差多少才達標，然後二話不說的捐贈了款項，並表示「我也當過主委，我知道這個家不好當」，這個舉動讓他相當感動，也感謝游對基隆的熱愛，任俠的正義武士，會永遠留存在他心中。