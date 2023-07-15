勞動部國際技能合作工作坊於15日世界青年技能日前夕展開，其中11日活動由勞動部、電腦技能基金會、新北市教育局、新北高工共同辦理，與10個國家裁判交流商務軟體設計職種技能。今年新北市共有6位青少年，準備於7月中旬參加全國技能競賽商務軟體設計職種決賽，也趁此機會也向各國裁判請益。

具國際賽事經驗的裁判長許基文偕同阿拉伯聯合大公國、阿曼、迦納、巴西、菲律賓、越南、馬來西亞、日本、印度等10位國家裁判至新北高工，由學校資訊科主任陳錫齡接待，交流推動商務軟體設計、勞動部技能檢定電腦軟體設計。

許基文表示，透過此次工作坊的安排，新北高工培育的青少年選手與各國國家裁判交流，可學習到不同國家訓練的思維，增進技能及國際觀，同時介紹新北高工即測即評及發證技能檢定考場，讓國家裁判實際上機體驗學科考試。

新北資訊國手培育中心辦理勞動部全國技能競賽10職種、教育部工科技藝競賽6職種技能人才培育，更協助新北市辦理商務軟體職種青少年培訓。為吸引更多有興趣的學生參與，舉辦說明會、規畫培訓課程，使選手獲得實踐經驗和專業指導，並將技能競賽中的優秀作品和解決方案進行宣傳和推廣，透過展覽、論壇、網絡等平台等方式展示，提升商務軟體設計職種的知名度，吸引更多人關注和參與，培育更多程式設計人才。

新北高工資訊科一年級陳柏臻及中正國中二年級王川輔選手表示，能夠進入決賽很緊張，且透過這次與國際裁判交流，更加體會英文及國際交流的重要性，這陣子沒日沒夜培訓專業技能，希望能在這次全國技能決賽取得2023第2屆亞洲技能競賽國手代表資格，為台灣爭光。

教育局表示，新北首創規畫全國最完整的金手培訓計畫，更向下推動扎根辦理青少年培訓，鼓勵孩子依興趣及性向適性發展，持續推動三級培訓、6種技職競賽人才育成策略，透過各校選訓、基地訓練、技能觀摩、模擬競賽、延聘金牌教練及出國研習獎勵，補助學校多元資源，培養學生專業的知識與技能，新北也重視國際交流，並透過4年8億翻倍經費，推動技職教育國際化，培育具有國際競爭力的頂尖世界人才。