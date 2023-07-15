國民黨平地原住民立委參選人台中市議員黃仁，出生於台東長濱鄉阿美族部落，以阿美族語致詞展現親和力。（蕭嘉蕙攝）

爭取連任的無黨籍立委高金素梅昨宣布，與同為無黨籍的台東縣議員陳政宗聯手參選山地原住民和平地原住民立委，2人今一同出席台東馬蘭部落豐年祭握手拜票，同場的國民黨參選人台中市議員黃仁則以阿美族語致詞，展現親和力。

台東馬蘭部落族人牽手圍圈共舞、吟唱歌謠，為一年一度的豐年祭揭開序幕，不少外地族人也紛紛返鄉參與祭典，場面熱鬧盛大。由於2024總統立委選舉在即，原住民立委參選人也趁此機會請託拜票，初戰平地原住民立委選舉的現任台東縣議員陳政宗，在六連霸立委高金素梅「母雞帶小雞」下，全場走透透握手致意，增加曝光度也搏感情。

「我們給他掌聲，給他加油」，立法委員高金素梅致詞時高聲宣布，陳政宗議員即將到立法院跟她一起合作，代表台東縣參選立法委員選舉。

台東縣議員陳政宗首先感謝在場族人疼惜，他說，在擔任1屆市民代表、2屆縣議員期間已慢慢地累積能量，在此宣布重要的訊息，「我要參與明年度原住民立委選舉」，希望馬蘭部落族人、年齡階層給我力量，讓我一步一步穩定往前走。

另外，同場的還有國民黨提名的平地原住民立委參選人台中市議員黃仁，出生於台東長濱鄉阿美族部落，特別以阿美族語致詞，拉近與部落族人距離，爭取支持。