嘉義市私立興華中學近來引進王崇旭董事長主導的補教集團資源，如吃大力丸，而嘉華中學則有台中張姓董事長的補教事業體資源，車王崇旭不滿最近屢次收到黑函攻擊而報警，警方通知張男到案調查，張男今天表示，發函是不滿「興華對外聲稱解專輔，混淆視聽」。

嘉義市刑警大隊6月間接獲王崇旭報案，並提出多張對興華中學不利的文宣，警方比對信件上的指紋，鎖定台中張姓男子涉嫌，通知張男於13日下午到案說明，但警方認為張男的陳述避重就輕，警方表示，此案依涉嫌妨害名譽罪偵辦。

張男今天受訪表示，他當天是主動到案說明，由於不滿興華中學仍是教育部專案列管輔導的學校，卻對外聲稱已解除專輔，因而寄發函件給家長，只是不想家長被混淆視聽。

王崇旭挹注資金給興華中學，積極招生，日前才與餐飲觀光業者簽約產學合作，引進業界資源來引導學校轉型，他說，4月底5月初挹注4000萬元資金，學校財務已初步穩定，接下來就是全力招生，力拚解除教育部專輔，讓興華中學步上正軌。