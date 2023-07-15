黃倩萍臉書跳出10年前照片，凍齡美貌令網友驚訝。（三立提供）

資深主播黃倩萍主持的三立醫療保健談話節目《醫點不誇張》於明天首播，開播前，黃倩萍粉專跳出10年前照片，是主持iNews開台健康節目的側拍，黃倩萍驚呼太巧了，粉絲熱議黃倩萍駐顏有術，名符其實「凍齡女神」。

被問怎麼維持好體態，黃倩萍說「每天起床先量體重，胖了當天就少吃點，我不忌口超愛吃辣椒，可能因此補充很多維他命C就天然美白，但最重要的是做自己喜歡的事，讓自己開心。」

黃倩萍的父親是前空軍總醫院外科主任，醫學常識從小耳濡目染，加上父親一直會給家人灌輸保健觀念，黃倩萍也表示，主持健康節目是她很愛的工作，「現在很多人習以為常的小事，常一不留意就可能召喚病魔、甚至致命，希望透過節目，把實用常識和觀眾分享。」

《醫點不誇張》每集節目會邀請兩位知名的專科醫師，兩位藝人、網紅分享對抗病魔的經驗。主持人黃倩萍說「來賓分享就像幫病友提問，現場有醫生給解答，我們還設計小劇場，用貼近生活的方式，讓觀眾對健康問題更有感，一起長知識！」

董至成（中）是節目首集來賓。（三立提供）

節目第一集的來賓請到資深藝人董至成，分享他10多年來對抗失眠的人生經驗。《醫點不誇張》16日起，每周日下午4點在iNews新聞台48頻道播出。