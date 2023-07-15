詐騙集團偽造交易同意書誘騙被害人上當。（翻攝畫面）

婦人誤信虛擬貨幣投資200萬，警民聯手合作誘車手現身。

北市高姓婦人今年2月加入LINE群組「USDT買賣交易幣商」，誤信可以投資獲利，陸續匯款200萬元給詐騙集團，還好高婦的家人得知後，與警方聯手，日前逮捕幫助詐團提領現金的車手，阻止婦人繼續被騙，車手則依詐欺、洗錢防制法等罪送辦。

警方得知高婦投資虛擬貨幣，過程卻是加入LINE群組，下載名稱為「Knnex」投資APP，但APP內容顯示全部都是詐團營造出來的假象，高婦信以為真投資200萬元，直至無法贖回，詢問家人後始知遭詐，由家人陪同到派出所報案。

警方獲報後，確認投資老師、APP都是詐團假冒，但為了能成功防詐、打詐，員警請高婦配合，持續與詐團聯絡，並約在中正區金山南路一處超商面交現金，而警方在遠處埋伏，確定車手出現，準備要取款，立刻上前表明身分，當場逮捕楊姓車手，並查扣假冒的交易同意書、泰達幣等證物。

由於楊男只是取款的車手，警方仍持續向上溯源，並依詐欺、洗錢防制法等罪送辦，並呼籲，詐欺犯罪危害民眾財產安全甚鉅，網路投資虛擬貨幣、股票詐騙陷阱多，民眾務必提高警覺，勿信詐騙謊言。