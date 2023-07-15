《花甲少年趣旅行》全新第四季，本周由何篤霖、張秀卿、孫可芳、宋柏緯一起結伴到南投去旅行。孫可芳、宋柏緯接受MyVideo專訪，孫可芳透露，4人旅遊觀念不一樣，哥哥姐姐一個喜歡看風景，一個喜歡聊天，剛開始氣氛有點緊繃，「我只好當起氣氛調停者，用幽默的方式要大夥『不要吵架』！」孫可芳形容：「我們雖看起來不合，但卻有奇怪的默契，五天行程結束時，大夥還不自覺流淚。」

孫可芳自認喜歡旅遊，但由於工作忙碌，到外地都是拍戲，少有旅行之感，此次接獲節目邀約，開心能一邊工作一邊玩，坦言自己通常是旅行的「廢咖」，不太會安排行程，但會制定大方向，讓大夥保持在開心的狀態，封自己是「旅遊心情負責人」，是旅伴間的潤滑劑。

宋柏緯則坦言此次旅行非常緊張，今年上半年都在進行歌曲創作，「是名符其實的都市宅男，幾乎沒有和家人以外長輩出遠門的經驗，再加上節目安排一人有一天的導遊行，很害怕搞砸或是太隨性會讓大家不盡興。 」他幽默說：「我可能是這趟旅程最廢的那個，但我可以管錢。」

這次節目與大夥出遊，孫可芳認為能與不同領域資深前輩出遊，獲得許多積累，何篤霖勉勵她：「演藝圈是很長的一條路，要慢慢來。」一句話讓對於未來還有些許不確定感的她放下心中大石。孫可芳形容三位夥伴，「何篤霖見多識廣非常可靠，遇到什麼狀況都能輕鬆化解，而張秀卿有女王氣息，會帶領大夥在節目上的氛圍與節奏，是會炒熱氣氛的姊姊，宋柏緯則會負責開車，是個貼心鬼。」

最讓宋柏緯印象最深刻的行程是，一場越野車行程，恰巧該地前幾天暴雨，山道上有許多掉落的樹枝，若真要騎行非常危險，更何況要雙載，張秀卿一度在車子熄火時，詢問導演畫面是否有拍到。而宋柏緯意外發現原來何篤霖昔日喜歡騎車追風，也從這趟旅程感受到張秀卿自帶一線歌手的現場魅力。實境綜藝《花甲少年趣旅行4》於每周六晚上10點在MyVideo網路獨家播出。