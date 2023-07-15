法新社報導，法國北非裔17歲少年奈爾（Nahel）今年6月底因拒絕攔檢而遭警察槍殺，引發全國抗議，動亂才剛告一段落，因此國慶活動在嚴密維安下舉行，晚間將在全國各地部署約4萬5000名警察，並禁止販售煙火，以防暴力事件重演。

傳統的閱兵儀式於上午拉開序幕，戰車、飛機和士兵列陣通過香榭麗舍大道，也有數百名印度軍人參加此次活動。印度近年實施全面軍事改革，採購了36架法製「飆風」（Rafale）戰機，其中3架在慶典中飛越巴黎上空。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在閱兵前，將法國榮譽軍團勳章中的大十字勳位授予莫迪，這是法國的最高榮譽勳章。

莫迪與馬克宏在艾里賽宮會談後發布聯合聲明，莫迪說：「我們都看到了彼此在海陸空合作的非凡景象。」

印度國防部昨天宣布，有意再採購26架飆風戰機用於新建航空母艦，同時再買3艘鮋魚級（Scorpene-class）傳統動力潛艇，預計這筆交易價值達數十億歐元。

莫迪這次在法國受到熱烈歡迎，數週前，他也罕見地在美國華府獲得白宮國宴款待，而他過去曾因「嚴重侵犯宗教自由」而被禁止訪美近10年。

儘管在俄羅斯與烏克蘭戰爭及印度人權議題上的看法存在分歧，西方民主國家仍向印度示好，將印度視為制衡中國的軍事與經濟力量。

馬克宏提到，法國與印度25年前第一次簽署了戰略夥伴協議，如今兩國逐漸「趨同」。

他在與莫迪舉行的聯合記者會上表示：「我們共同捍衛印度太平洋地區的相同理念，這個空間必須保持開放，不受任何霸權勢力影響。」此言似乎暗指中國。