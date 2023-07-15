24歲大陸偶像歌手蔡徐坤近期深陷桃色風波，被狗仔踢爆曾一夜情搞大女生肚子逼墮胎、蔡媽秘密監控女方等，即便發文道歉並否認，形象仍受損，痛失不少節目、代言，其中綜藝節目《奔跑吧》更緊急停播兩周。昨（14日）《奔跑吧》復播，蔡徐坤的畫面全被後製人員P掉。

《奔跑吧》14日播出的內容中，只要有拍到蔡徐坤，後製人員通通卯起來P掉，且技術相當高超，直接讓蔡徐坤「原地消失」，幾乎看不到殘影，彷彿蔡徐坤從沒錄影過，網友不禁讚賞後製人員太神，「難怪要修兩個星期，給後期加工資」、「太牛了吧，這技術」，還有網友笑說周深跟其他嘉賓「彷彿隔了一條銀河」那麼遠。

由於討論度很高，《奔跑吧》一度衝上微博熱搜冠軍，還掛了「爆」字。不過，眼尖的網友發現，《奔跑吧》片段裡還是有沒修乾淨的地方，像是5個人6隻手、露出腳等，看起來就像是靈異畫面，但網友已經十分肯定後製人員的努力。

蔡徐坤沉澱幾天後，在微博發文回應狗仔爆料，稱兩年前跟C女士交往，是你情我願，不存在女方未成年、強制墮胎，盼望外界勿再以訛傳訛。但蔡徐坤沒有正面解釋母親是否違法獲取C女的個人訊息，以及疑似在女方家門安裝監視器一事，再度遭網友砲轟避重就輕。