擔任小兒科醫師助理、婦產科衛教師多年的黃筱筠，有感於許多新手媽媽不懂得如何照顧新生兒，且在照顧孩子過程中常落下病症，為幫助這群媽媽們，她結合護理師、月嫂的服務項目，利用勞動部推動的微型鳳凰創業計畫協助，成立居家坐月子服務，已頗具知名度。

黃筱筠說，她過去擔任婦產科衛教師，發現許多媽媽因不知道怎麼照顧新生孩子，常常感到很焦慮，為減輕她們的辛勞，決定創業，初期因不懂得經營、缺乏資金，一度面臨許多困難，後來透過微型創業鳳凰計畫的顧問諮詢輔導，並接受風險評估、商品行銷等創業課程訓練，終於對經營公司有更通盤了解。

在資金缺乏的問題上，黃筱筠申請勞動部推動的「中高齡者及高齡者就業促進計畫」，透過該計畫的貸款資金挹注，逐步完成員工專業訓練、取得國際專業證照、更新設備及研發月子茶飲、沐浴包等企業經營發展，現在的業績比初期成長約2倍多，更成為準媽媽們耳熟能詳的知名服務中心。

勞動力發展署中彰投分署表示，中高齡婦女就業本來就不容易，要自行創業更需勇氣，要降低創業的風險，就必須做好各項準備，勞動部推動的「微型創業鳳凰計畫」，提供創業前準備、諮詢輔導與培訓課程、資金支援及利息補貼等，可實質協助中高齡婦女創業圓夢。