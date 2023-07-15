中華亞太菁英交流協會公布最新大選民調，侯友宜以17.6％再次墊底。國民黨參選人侯友宜競選辦公室不忍了，今痛批中華亞太菁英交流協會「惡名昭彰」，民調不僅失準，且經常是刻意帶風向，企圖影響選情，是有惡意動機的政治性民調。侯辦發言人李利貞強調，合乎科學與專業的民調，我們都充分尊重，但來路不明，或背後有惡意政治性目的的民調，只會傷害台灣民主政治與民調公信力。

李利貞表示，去年智庫執行長柯志恩在參選高雄市長時，這個協會所做的民調，柯志恩只有19.4％，最低的時候甚至只有13.4％，但最後選舉結果柯志恩拿到40.16％，誤差超過20％。

去年台北市長選舉時，這個協會做的民調，陳時中領先蔣萬安1.3％，結果最後蔣萬安大贏陳時中14％；桃園做鄭運鵬領先張善政5.5％，結果張善政最後大贏了14％；基隆做蔡適應領先謝國樑3.4％，最後謝國樑大贏16％。新竹做沈慧虹領先高虹安3.1％，最後結果高虹安又大贏12％。這個協會做民調的目的「司馬昭之心路人皆知」，更別說早被外界譏為笑柄。

李利貞說，更離譜的是，這個協會現任秘書長王智盛，他曾任民進黨英系智庫「台灣世代教育基金會」監察人，就讀台大國發所的指導教授就是陳明通，也是指導林智堅抄襲論文的阿通師。這協會在陳明通任職陸委會主委及國安局長期間，舉辦了5場民調座談會，向陸委會申請了近百萬元補助，綠營政府拿錢補助這種毫無公信力的單位，就是拿台灣納稅人的錢在養側翼。

侯辦指出，這種刻意操作的民調，毫無參考價值，既沒人相信，也傷害民調界的聲譽，令人遺憾。