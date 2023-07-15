警方在世新大學旁的休閒館發現業者利用麻將賭博抽頭。（翻攝畫面）

世新大學旁「休閒館」暗藏賭場，警破麻將館逮16名賭客。

北市文山一警分局接獲情資，指世新大學旁邊有「麻將館」假借休閒麻將之名進行賭博，員警經過長期蒐證，9日持台北地院核准搜索票，當場查獲謝姓負責人、王姓工作人員及16名賭客，但因暑假期間並未發現有學生，查扣抽頭金1萬3700元等、賭具等證物，全案以賭博罪移送檢方偵辦。

警方指出，被查獲的「麻將館」，是典型的「掛羊頭賣狗肉」，假借衛生麻將為名義，實際進行非法賭博，員警耗時約數月餘調閱監控及抽絲剝繭發現店家用合法方式去掩蓋賭博之行為，賭客會依照打牌金額為1底50元、1台20元，並用店家所提供的籌碼1比1來計分，結束後計算出輸贏金額，並以現金交付，而「麻將館」則從中以「清潔費」名義，向每位賭客收取100元作為抽頭金。

9日晚間7時30分，警方見時機成熟前往搜索，當場查獲謝姓負責人、王姓工作人員及16名賭客，現場查扣抽頭金1萬3700元、賭博籌碼面額每桌4000元、4桌共1萬6000元。麻將4副、牌尺16支、搬風4顆，監視器2組，櫃檯主機及隨身碟一組，交易明細202張。

文山第一分局呼籲職業賭場易成為治安顧慮或不法分子聚集之行業處所，警方將持續掃蕩不法行為，加強取締賭場，強勢打擊犯罪，共同打造安居樂業生活。