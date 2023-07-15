一名60多歲女子長期茹素，因心臟疾病而裝置人工瓣膜，手術後須長期使用抗凝血劑，但蔬菜中含有會減弱抗凝血劑效能的維生素K，因此醫師苦於如何調整抗凝血藥物的劑量。某次女子增加蔬菜的攝取量後，人工瓣膜上產生血栓，導致人工瓣膜失效，緊急使用葉克膜救回一命，後續再移植心臟以續命。

台安醫院心臟外科醫師袁明琦在《健康好生活》表示，蔬菜多含膳食纖維、維生素、礦物質等營養素，有益人體健康。但某些動過心臟手術者要使用抗凝血劑時，就要小心食用蔬菜，「因為蔬菜，尤其是深綠色蔬菜，富含維生素K，會減弱抗凝血藥物的效用。」

他表示，上述女子因心臟疾病，需裝置人工心臟瓣膜，而人工瓣膜容易導致血栓的形成，一旦產生血栓，人工瓣膜就會失去功能、導致心臟肥大，到達一定程度後，人工瓣膜就會失去效用，後續也將造成致命的全身性血栓。

女子手術後，醫師考量女子要持續吃素，所以增加女子的抗凝血劑藥物的劑量，但又怕女子有時食用的蔬菜量減少，抗凝血藥物濃度過高會引發異常出血，因此如何增減抗凝血藥物劑量，頗為苦惱。

袁明琦表示，在女子某次食用大量蔬菜後，抗凝血藥物效能大減、導致血栓產生，「血栓會使得人工瓣膜失效，並引發致命的全身性栓塞，當時緊急動用葉克膜才救回女子性命，」之後女子因符合換心手術資格，後續還做了心臟移植手術，才能保住性命。

他表示，此案例顯示，即使手術成功，但若醫病未能達成術後照護、生活習慣的共識，就無法徹底治癒疾病，甚至必須二度手術才能救命。