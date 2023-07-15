彰化一名36歲連姓女作業員，上月接到「高中同學」line貼圖問好，2人閒聊數天聊到投資比特幣，連女說好友揪投資，就到銀行準備匯款105萬，機警的行員發現異狀，一邊拖延時間一邊通知警方順利阻詐，事後發現105萬幾乎是連女畢生積蓄，讓她相當感謝行員及員警協助。

在工廠上班的連女14日到北斗鎮某銀行準備匯款105萬元，行員看她十分著急，因此主動關心匯款用途、收款方等問題，另一方面通知北斗警方，當時警員孫翊剛立即和線上執勤警員林宏勳、許珮蓉到銀行，起初連女孩不相信被騙，堅稱自己沒這麼傻。

不過警方相當耐心的勸說，並分析她這半個月來與高中同學「蔡同學」的互動過程，一一點破詐騙手法，才讓連女驚覺自己受到詐騙，事後回想自己竟然連一通電話都沒有談過，就要匯出105萬給對方，連忙向警方與行員道謝，守住自己的錢財。

警方表示，現在詐騙手段百百種，自稱高中同學的「蔡同學」主動聯絡，分析虛擬貨幣的獲利潛力，事後自稱投資比特幣獲利不少，14日連女要匯款到「蔡同學」帳戶，投資幣值105萬元，還交代不可讓人知道這個秘密投資管道。

斗分局分局長吳詠傑表示，事後發現連女帳戶僅有123萬元，但只憑Line圖文通訊，甚至連電話都沒和對方交談過，就要匯出105萬元，強調今年迄今北斗分局阻詐成功率高達80％，最為常見仍是假投資、假檢警、假網購、解除錯誤分期付款等，提醒民眾應審慎查核資訊，保持警惕、提高防詐警覺。