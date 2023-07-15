高雄1名21歲的柯姓男子因在外欠款無力償還，在網路上看見高薪徵職廣告，成了詐騙集團一員，日前他依照上層指示，假扮檢察官，與被害者面交8張金融卡後，隨即盜領51萬，待被害人驚覺受騙報警，警方掌握柯男身分，到他住家逮人，但他聲稱自己都還沒領到錢就被逮，訊後依法送辦。

小港分局桂陽路派出所於6月29日接獲62歲的尤姓男子報案稱，因接獲不明人士假冒台中地檢署檢察官，以偵辦非法吸金與洗錢案件名義，誆騙他涉有刑案，在一連串話術洗腦下，尤男擔心自己戶頭現金遭凍結，與對方約好地點面交，將他8張金融卡及帳號密碼都給了詐騙集團，過沒多久，他就發現名下帳戶被盜領走51萬，才發現自己是被騙。

桂陽派出所與偵查隊共同組成專案小組，調閱路口監視器，掌握21歲的柯姓犯嫌，居住地與交通工具，於13日持搜索票及拘票，至前鎮區南衙路一帶，查獲柯姓犯嫌，並查扣犯案手機。

據了解，柯嫌以做工維生，因欠款無力償還，在臉書網站看見高薪徵職廣告，成了詐騙集團一員，負責面交及至銀行取款車手工作。這次依照詐團上層指示，與被害人尤男面交時以假傳票為由，向尤男收取金融卡及帳號密碼後，就到附近銀行ATM盜領現金51萬元，再將現金交予詐團上游。柯嫌聲稱，酬勞未領即遭警方查獲，全案詢後依詐欺罪、洗錢防制法罪，移送高雄地檢署偵辦。