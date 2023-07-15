一名男網友分享，表妹小時候一直想找個好男人嫁了，怎料長大後個性大變，甚至還下海拍A片，害得媽媽氣到中風，讓他實在無法理解表妹的決定，也很好奇下海拍片以後，表妹真的能夠找到好男人結婚嗎？引起網友討論，不少人痛批原PO沒幫忙又發文公審，真的很糟。

一名男網友在Dcard上發文說，他有個表妹從小不懂得打扮，一直都是個不起眼的女生，但一直很想找個好老公結婚，長大以後學會了打扮自己，男人緣也漸漸變好，但是個性卻發生了180度大轉變，穿衣風格變得很裸露。

男網友表示，最近從親戚那聽到一個消息，表妹竟下海去拍謎片，而且是全裸不打馬賽克、真槍實彈上陣的那種，甚至還有情節是要跟好幾個肥宅發生性關係，原以為表妹是為了賺錢，但後來才知道片酬也就幾萬元而已，談不上能賺什麼錢，而表妹的媽媽也因此氣到中風入院。

男網友指出，他身邊有女生朋友有在拍全裸寫真，因為覺得拍照是藝術，也有朋友因為缺錢下海，但拒絕任何拍照和攝影，而表妹大膽拍A片，讓他無法理解，過去表妹一心想找個好男人當老公，如今這樣做，真的會有好男人願意娶她回家嗎？

貼文引起網友討論，「你不幫忙，只是批評，感覺好糟」、「職業不分貴賤，也許人家有不得已的苦衷」、「AV女優是種工作，有需求就有市場，不讓你表妹當女優最好的做法就是讓全台男生不看A片」、「沒關係啊，沒有犯法，不用太操心，這也是養活自己的一種方式」、「她自己選擇的也沒有傷害到誰，輪不到你來公審吧？」

另有網友指出，原PO貼文的口氣聽起來很像在檢討表妹，但不知道有沒有先去關心一下表妹，突然之間個性大轉變都是遇到了不好的事情。