桃園市今舉行大型環保知識競賽活動「桃園市環保志工群英會」，現場有超過千名環保志工參賽，桃園市長張善政也到場給予勉勵，並與環保志工們合影留念。（陳夢茹攝）

桃園市今舉行大型環保知識競賽活動「桃園市環保志工群英會」，現場有超過千名環保志工參賽，要選出4支隊伍代表桃園與全國其他縣市一較高下。市長張善政也到場勉勵，他說，桃園環保志工平時表現優異，對他們相當有信心，也感謝他們平時為打掃市容為桃園付出。

112年桃園市環保志工群英會於桃園巨蛋盛大舉行，競賽項目共有4項，分別有「環保金頭腦」考驗環保知識的問答競賽、「資源分類王」考驗資源回收的分類知識、「資源灌籃高手」需具備環保知識外還要有投籃精準度、「環境保衛戰」需答對題目後佔領16宮格棋盤。環保局統計今天共有58支隊伍、超過千名環保志工共襄盛舉。

張善政表示，首先要感謝市內3萬7400多名環保志工，他們平時在工作崗位上努力付出，讓市容變得更乾淨，今天舉行許多趣味競賽及體能競賽，希望藉由競賽活動讓環保志工們能彼此互動交流、聯絡感情。不僅如此，這次也將選拔出優秀的隊伍代表桃園參加環保署舉辦的112 年全國環保志（義）工群英會，對桃園的環保志工有信心，一定能為桃園爭光。

中壢區金華里長謝岩介說，從縣府時代推動各里設置環保志工起，他至今已擔任志工長達10多年，最大的收穫是自身的努力可以能生活環境變得更好，更直呼「有種付出的滿足感！」。八德區大千里長呂黎靜則表示，自己從2002年便擔任環保志工，加入環保志工行列最大的感觸是，以前很多鄰居因為各自住在大樓裡互不認識，參加志工活動後漸漸有聊天、接觸的機會，大家感情也變得更加融洽。