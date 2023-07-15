暑假到來，高雄市交通局偕國立科學工藝博物館、高雄客運合作，推出門票費7折優惠，即日起至明年5月12日止，民眾只要搭乘60覺民幹線並在「科工館站」下車，就能跟司機索取門票折價優惠券，憑券入館大人只要70元、學生50元，多功能大銀幕電影院100元優待票。交通局表示，歡迎親子、學生踴躍參觀科工館暑期展覽活動。

交通局表示，覺民幹線為高雄市東西向重要幹線公車，行經澄清湖、科工館、高雄車站及駁二藝術特區，為高雄市運量前五名公車路線。為鼓勵民眾搭乘大眾運輸出遊，特別與科工館、高雄客運合作，只要搭乘60覺民幹線公車在「科工館站」下車，即可向駕駛長索取科工館優惠劵1張。

交通局表示，憑劵可購買科工館展示廳大人70元、學生50元或多功能大銀幕電影院100元優待票1張，歡迎民眾多搭乘60公車遊科工館，再搭配高雄市區399 TPASS通勤月票無限搭乘捷運、輕軌、公車（包含公路客運）、渡輪、公共自行車、台鐵區間車等公共運輸，更可規畫親子半日遊或高雄一日遊，消暑又實惠。

另外，交通局指出，高雄市目前已有15輛電動巴士Model T掛牌上路，除具備電子後視鏡、車前狀況電子顯示畫面等科技智能配備外，搭配車內臭氧殺菌與恆溫空調系統及時尚內裝，讓乘客在炙熱夏天，搭上車後瞬間感受清涼舒適感；目前Model T優先投入60覺民幹線，提供更優質、環保的公共運輸搭乘環境；行經站點及即時到站資訊可上「高雄iBus」APP查詢。