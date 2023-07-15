全台行駛路線最長的貓空纜車，成為民眾上貓空的首選交通方式。以往只開放給國中小學生參觀的纜車儲車區，民眾在今年7月至8月間，也可透過參加「台北貓空茶會」，一窺其神秘面紗。

今年7月至8月登場的「台北貓空茶會」，邀請民眾細品貓空知名的正欉鐵觀音茶、文山包種茶及店家私房茶品與手作甜點，還有在地茶人教導專業泡茶技巧。

觀傳局指出，今年台北貓空茶會特別結合貓纜儲車區導覽體驗活動，由貓纜職人帶領大家進入平常不對外開放的儲車空間，一窺纜車維修現場、認識纜車運行原理並參加換纜教學活動。非常適合大小朋友趁著暑假，安排一趟深入大三貓地區的秘境探訪之旅，一覽前所未見的台北城南風情。

此外，為了提升貓纜平日運量，北捷2021年12月針對國中小學校推出「貓纜校外教學首選超值遊」，每人100元價格，即可搭乘貓纜、參訪纜車維修儲車區，並有專人解說纜車運行、維修方式、換纜等知識。初期客群以木柵地區國小為主，推廣到現在已吸引蘭嶼國小到訪，累計至今年7月底，已有101團參訪、5064師生到訪。

北捷遊憩休閒事業處纜車中心主任黃志明表示，纜車每週日晚間返回儲車區，周一停駛日開始維修、保養，其餘時間便能開放給校外教學超值遊使用，儲車區存有2021年換纜留下的舊纜線，讓學生認識纜車繩結。

黃志明表示，相較各國纜車，台灣貓纜每公里收費價格已相當便宜，尤其北捷維護得非常用心，原廠甚至曾來函稱讚貓纜維護率高，真的很值得民眾搭乘。