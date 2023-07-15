民眾黨總統參選人柯文哲的形象看板，近來陸續出現在台南市多處重要路口；尤其，位於南區健康路與中華西路的看板，更與民進黨總統參選人賴清德「同框」，柯文哲站C位、賴清德在旁邊，引發地方熱烈討論。台南市議會民進黨團幹事長蔡筱薇今天批評說，柯文哲過往曾用嗤之以鼻的態度，看待台灣選舉的看板文化，如今卻在台南大幅掛上文宣看板，「請問2023的柯主席正在打臉2019的柯市長嗎？」

蔡筱薇指出，選舉看板是台灣選舉文化很重要的一部分，特別是多人投入的激烈選區中，曝光度可說是選將的勝選策略之一，支持者也會因為認同參選人的理念，支持無條件借給參選人宣傳；對於參選人來說，回報支持者的方式，就是努力做出更多政績，實踐選舉時的理念。

蔡筱薇表示，站在民進黨的立場，雖然選區內有競爭對手，但不怕挑戰，一直都是民進黨的傳統；我們當然樂見台灣民主持續深化，多元政黨替台灣帶來新的氣象，因為每位選民都能依照自己的想法支持各自的選將。

「請問2023的柯主席正在打臉2019的柯市長嗎？」蔡筱薇認為，柯文哲過往曾用嗤之以鼻的態度看待台灣選舉的看板文化，如今民眾黨台南市黨部卻大幅掛上柯P的文宣看板，是否違背當初柯文哲曾說「選戰不掛看板」的口號，又或者民眾黨市黨部只是在藉由柯文哲的看板來「墊高自己」呢？