幾米遊園車讓民眾輕鬆逛港區。（漁業處提供）

幾米溜溜帽遊樂場讓小朋友盡情放電。（漁業處提供）

因應暑假到來，新北市漁業處推薦民眾到淡水漁人碼頭來場小旅行，除了原本港區內的淡水河景與夕陽景致之外，還有幾米裝置藝術可供拍照打卡，位於麗寶商場內的積木共和國更是免費入場，讓小朋友盡情放電；福容飯店旁的情人塔還可以登高望遠，360度欣賞山海美景。

淡水漁人碼頭延續淡海輕軌的幾米意象，在港區內不但有2座「幾米女孩藝術裝置」供遊客拍照打卡，還可搭乘幾米遊園車輕鬆逛漁港，位於福容飯店旁情人塔下的遊園車總站，更有大型玻璃印製幾米作品圖像，終點還有幾米溜溜帽遊樂場可以免費暢玩。遊園車營運時間為每周五至周日下午4點到晚上7點，每小時1班，單程票價50元，返程優惠價30元。

積木共和國也免費入場讓小朋友暢玩。（漁業處提供）

如果想360度飽覽淡水山海美景，也可到情人塔登高遠眺台灣海峽及觀音山，每人票價220元，營運時間為每周五至周日上午10點30分至下午6點30分，每半小時一班，以現場公告為主。

位於福容飯店旁麗寶廣場3樓的積木共和國也是免費入場，有以積木為主題的展覽，還有大大小小的DIY體驗空間，讓小朋友在裡面搬運組合積木，盡情放電玩耍。

新北市漁業處表示，淡水漁人碼頭近雙北市郊，交通十分方便，搭公車或是輕軌就能輕鬆抵達，傍晚的淡水夕照更是淡水八景之一，很適合親子一起旅遊；搭乘讓人療癒的幾米遊園車欣賞漁港美麗風光，尋找隱身在港區的幾米女孩藝術裝置拍照打卡，也讓孩子盡情暢玩幾米溜溜帽遊樂場及積木共和國，度過愉快的暑假。