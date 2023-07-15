今天7月15日是台灣解嚴36週年紀念日，總統蔡英文、行政院長陳建仁、監察院長陳菊等人造訪新北市「新店戒治所」，這裡過去曾是「國防部台灣軍人監獄」，關押過雷震、黃信介、張則周等政治犯。蔡英文先向民主前輩致敬，期許民眾能珍惜及守護得之不易的民主自由，唯有了解歷史的真相，才能促進社會和解。

1987年7月15日，也就是36年前的今天，台灣解除長達38年的戒嚴，是台灣民主發展重要的里程碑。蔡英文特別選在今天，走訪視察新店戒治所。新店戒治所在過去是國防部台灣軍人監獄，是目前審定的42處不義遺址中，使用時間最長、最久的場所。

蔡英文致詞時指出，戒嚴時期政府實施黨禁、報禁，嚴重限制人民的自由，「國防部台灣軍人監獄」長期監禁創辦《自由中國》的雷震、美麗島事件的受難者黃信介、姚嘉文、張俊宏、張則周等思想異議人士。

蔡英文說，民主前輩被關押在惡劣的環境，受到不人道的待遇，讓他們身心收煎熬，嚴重侵害人權。但他們仍然堅定信念，不向威權低頭。所以藉由對歷史和真相的了解，台灣才能走出威權的陰影，成為更自由、更民主的國家，因此更要守護今日的民主自由。

陳建仁表示，台灣的自由民主與法治，是經過許多民主前輩犧牲奮鬥得來，後人要知道這片土地曾經發生的真相，體會人權的重要。

陳建仁引用《聖經》「不可使慈愛、誠實離開你，要繫在你頸項上，刻在你的心版上。」他說，未來行政院會保存歷史真相、保存政治檔案，不能忘記歷史的傷痕。

國防部台灣軍人監獄為威權統治時期國防部管轄的軍事監獄， 1952年遷至新店安坑，後改名為「國防部新店監獄」，此處為全台唯一的軍事監獄，目前更名為「新店戒治所」，關押逾500人。