瓜地馬拉檢察總長辦公室今天表示，不會停止對反貪腐總統候選人阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）所屬政黨的調查，同時堅稱此舉不會干預8月20日登場的總統決選。

綜合法新社和路透社報導，瓜國憲法法院昨天撤銷將阿雷巴洛所屬政黨「種子黨」（Semilla）停權的裁定，但檢察總長辦公室今天做出相關宣布，恐使阿雷巴洛的競選再度出現不確定性，並引來國際關切。

阿雷巴洛在首都瓜地馬拉市以西約200公里處的城市索羅拉（Solola）一場集會上，對現場數以百計馬雅原住民支持者說：「現在起到8月20日將會很艱辛，我們將與謊言和假消息奮戰。」

阿雷巴洛身著原住民刺繡的帽子和外套，說「讓我國受困其中的貪腐城堡已開始崩塌」。

阿雷巴洛在6月25日首輪選舉中位居第2，得票僅次於前第一夫人托瑞斯（Sandra Torres）。兩人將在8月20日的決選投票對決，攸關飽受貧窮、貪腐和幫派暴力困擾的瓜地馬拉今後由誰掌舵。

由於兩人同為社會民主黨派人士，不論誰當選，瓜地馬拉都將出現十多年來第一位左派總統。

瓜地馬拉的法院12日裁准由肅貪檢察官卡魯奇切（Rafael Curruchiche）所提將種子黨停權的聲請，此舉恐使阿雷巴洛無法繼續參選。卡魯奇切正遭美國制裁。

這項對種子黨的裁定在首都引發示威，也遭到聯合國、美國和歐盟抨擊。在國際同聲譴責、美國、歐盟和其他國家警告此舉對民主構成威脅後，瓜國憲法法院昨天撤銷下級法院的停權裁定，為決選如期舉行鋪路。

但瓜國檢察總長辦公室今天表示將持續調查種子黨，並堅稱此舉「無意干預第2輪選舉，也不是要讓任一候選人失去資格」。

卡魯奇切聲稱種子黨虛列數千名幽靈黨員，2018年當時政黨的成立登記應屬無效。