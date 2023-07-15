到澎湖縣黨部出席看朱立倫主席幫吳政杰加油打氣的藍營支持者。（許逸民攝）

朱立倫也到觀音亭上香祈福。（許逸民攝）

中國國民黨主席朱立倫今早跨海到澎湖，到澎湖縣黨部幫提名立委參選人的吳政杰加油打氣，也到觀音亭上香祈福，及參加澎湖縣黨部主委、前副議長陳雙全的妻子張蓓珍公祭。對於聯電榮譽副董事長宣明智的兒子宣昶有說，支持藍白合跟白藍合，更稱侯友宜、郭台銘都被朱騙了，則皺眉回應說「民進黨這麼多不公不義的事情，造成民眾過苦日子，兩岸兵凶戰危，難道不應該政黨輪替，下架民進黨嗎？」

朱立倫表示，現在就是團結一切可以團結的力量，爭取一切可以爭取的朋友，各地基層都是在做一樣的事情，呼籲好朋友把焦慮化為力量、砲口一致對外別對內。也呼籲支持者，記取去年澎湖縣長敗選的沉痛經驗，藍營只要分裂，即使拿六成選票也是輸，所以別讓民進黨這麼閒、這麼開心、這麼早放鞭炮，只要團結努力拚到底，一定會勝選。

總統大選倒數6個月，國民黨提名的參選人侯友宜民調卻低檔盤旋，反倒民眾黨主席柯文哲漸入佳境，讓國民黨處境尷尬。

朱立倫說，侯友宜就是實實在在的做事，這點他的胞兄高醫前院長侯明鋒昨晚就說過「侯侯做代誌」正是父親的家訓。所以侯從警界基層開始，一路幹到警政署長，然後新北8年副市長、5年市長，在新北這13年期間，表現都獲大家肯定，年年都拿施政五星級，也是滿意度最高的市長。

但沒參選總統前，大家都肯定他是第一名的好市長，一開始參選總統後，就是舖天蓋地造謠抹黑，看看幼稚園老師餵藥事件，老師只是餵個感冒藥，卻被民進黨說成餵毒，賴清德到現在都不願道歉，卻造成侯友宜傷害，其實受傷的還有老師、家長和小孩子。而這就是民進黨為了政治不擇手段，見縫插針，就是希望看到藍營對立、分裂和內部不團結。

朱立倫強調，團結不一定勝選，但不團結一定落選。如果不能記取教訓，就是讓民進黨做的再不好，台灣陷入兵兇戰危，讓年輕人受到戰爭的最大威脅，讓媽媽買不到蛋、生病買不到藥，疫情買不到疫苗，企業要投資缺電、少電、停電，特權橫行也沒關係，都可以繼續執政的話，就是因為藍營內訌分裂。

朱立倫也不忘推薦提名的吳政杰，是最典型的腳踏實地的澎湖人，實實在在打拚的優秀基層幹部，無論在鄉長或議員任內，爭取建設與福利，獲地方的肯定，所以獲得國民黨提名參選立委，是責任的承擔。

而吳政杰也強調，獲提名參選立委是承擔與責任，將以「湖西經驗」作為選戰的起點，希望不要再重蹈國民黨以前的錯誤，團結一切所有力量來爭取勝選。