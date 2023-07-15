改裝汽機車橫行，嚴重妨害社區安寧，為達到有效嚇阻與取締，台中市政府在全市各區域共設有333面寫著「常有聲音照相執法，請降低音量行駛」的告示牌，但市議員陳俞融發現，包括清水4處、霧峰12處、中區3處，去年聲音照相執法場次都掛鴨蛋，且去年執法場次較前年少了94場，抨擊根本虛應故事。

台中市環保局表示，市府針對噪音車輛的取締作為，除設置移動式標準設備科技執法，另有移動式聲音監測設備、固定聲音監測站及環警監聯合稽查，利用告示牌警示的方式，結合各項設備運用，盼達到告警、提升稽查成效的目的。

住在進化北路的李姓市民說，住處附近噪音車呼嘯而過的情況幾乎天天出現，晚間更是高峰，接近凌晨還可能有改裝汽機車橫行，住在北區的民眾平常得忍受救護車、靈車、宗教遶境等各種車輛，夜間還有改裝車輛競速，實在被吵得受不了。

陳俞融指出，為遏阻改裝車輛橫行，台中市府在全市各區共設置333面告示牌，提醒民眾該處可能有機動式聲音照相執法，但根據市府的執法數據來看，包括霧峰、清水集中區等共19處去年完全沒有執法作為，其中中區更是接連3年都沒有執行聲音執法的紀錄，變相讓民眾認為該處不會取締，只是「喊假的」。

陳俞融表示，台中市去年聲音照相執法全年共171場次，比前年執法的265場次少了94場，以北區來說，全區設有23面告示牌，去年卻僅執法1次，且民眾持續反映的噪音問題都未見改善，令人質疑市府執法的標準在哪裡？

環保局指出，市府在今年5月底已完成20處固定聲音監測站，將大幅提升監測時段，今年全年預計執行230場移動式標準設備科技執法、100場聯合稽查，並將從18日起展開「靜城專案2.0」，盼能遏阻改裝車輛引發的噪音問題。