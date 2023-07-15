新北市議員黃淑君表示，湳興公、私有市場自治會都願意配合市府政策，里民也期待透過市府規畫，協助整頓環境，但市府卻互踢皮球。（新北市議員黃淑君提供）

歷史悠久的板橋湳興公、私有市場長期存在雨遮違建、環境問題遲遲無法改善，民眾被迫不見天日，新北市議員黃淑君表示，湳興公、私有市場自治會都願意配合市府政策，里民也期待透過市府規畫，協助整頓環境，但市府卻互踢皮球。對此，新北市市場處長李長奎回應，會邀集相關單位及里長、公所、自治會研議改善，強調會以公共安全為優先考量。

黃淑君表示，湳興公、私有市場是周邊市民重要的日常消費場所，卻長期有雨遮違建問題，多數雨遮違建年代久遠，已無法追蹤考據，更有在板橋市公所時期搭建的雨遮，面積大讓整個市場「不見天日」，若遇到火災等可能衍生更嚴重問題。

在地新興里里長羅朝慶表示，自己從小生活在這裡，不願湳興市場因環境髒亂而逐漸沒落，更不願自己的里民不見天日的活在市場內，過去也曾爭取路面改善，但市場內不見天日導致環境潮溼，路面生苔易滑，易孳生病媒蚊，希望市府重視民生需求，提早進場協助拆除雨遮、改善周邊環境，讓市民能在乾淨的市場環境內安心消費。

黃淑君強調，湳興公、私有市場自治會希望能拆除違建雨遮，改為活動式雨遮，但因年代久遠，憂心雨遮可能為私人產權，不敢貿然拆除，希望交由市府認定協助拆除，以整頓環境，但初步協調會議上，工務局、消防局、市場處卻無一單位願意協助，公部門互踢皮球，讓市民求助無門。

對此，李長奎表示，湳興公、私有市場雨遮從板橋市公所時代就已存在，當初可能是怕民眾採買時遇下雨不便，才會有雨遮，現在里長、自治會反映此問題，市場處後續會邀請相關單位、里長、自治會共同討論處理，並以公安為第一考量。