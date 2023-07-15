凱特和威廉14日帶著喬治，夏綠蒂和路易參觀英格蘭的「皇家國際航空展」（Royal International Air Tattoo, RIAT）。

近1年來，威爾斯親王威廉和王妃凱特帶3寶喬治，夏綠蒂和路易公開出席活動時，顯得愈來愈自在，也愈放心。

據《浮華世界》（Vanity Fair）報導，凱特夫妻這些年來循序漸進，慢慢讓子女了解所要扮演的王室角色。而從去年慶祝女王即位70周年，舉行白金禧紀念（Platinum Jubilee）活動起，家中3寶就成了媒體關注的焦點。

今年5月查爾斯三世加冕，讓喬治和年齡相近的親友擔任侍童時，更是顯而易見。親友告訴《時人》（People）雜誌，凱特和威廉心裡明白，7月22日即將滿10歲的喬治在加冕典禮中雖然感受到壓力，但他們認為，寶貝兒子已經準備好了。

一位和他們親近的消息人士說，威廉和凱特獲得已故女王和現任國王查爾斯點頭支持，把家庭放在王室職責前，教導讓孩子以平常心來看待這一切。

或許他們得到相關成果並不令人意外，因為凱特向來注重幼兒教育。她不斷強調，5歲前讓小孩有安全和穩定感的重要性。一位朋友透露，凱特和威廉一心想確保孩子在幼年時期能奠定良好的基礎。「歷代王室都沒機會打好那些基礎，但他們卻有。」

凱特和威廉14日帶著喬治，夏綠蒂和路易參觀英格蘭的「皇家國際航空展」（Royal International Air Tattoo, RIAT）。

還有一位王室消息人士說，凱特不是出身自以上寄宿學校，還有靠保姆照顧為日常的貴族家庭，而這有助於她別樹一幟的教養方式。「來自不同的成長背景，她很重視與家人共度時光的重要性。」

當喬治2013年7月出生時，凱特和威廉住在娘家好幾個星期，最後才搬進女王生前送給他們的劍橋鄉間別墅「諾福克安默大宅」（Anmer Hall）。不過，近年來隨著3個小孩都上學後，凱特和威廉已開始承擔更多的王室職責和活動。