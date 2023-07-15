北市一名46歲胡姓男子，日前在忠孝醫院因煙癮難耐，竟公然在院內領藥區旁吸菸，其他民眾見狀制止，胡男心生不滿，憤而取出隨身攜帶的水果刀對空揮舞，醫院保全趕緊撥打110報案。

南港分局同德派出所接獲報案後，立即派員馳赴現場，以優勢警力將胡男制伏逮捕，並從其隨身包包內查扣一把水果刀。全案訊後，依恐嚇罪嫌移送士林地檢署偵辦，士林地院判刑2個月；另違反菸害防制法部分函請衛生機關裁罰。