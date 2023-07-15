天使隊大谷翔平15日在明星賽後首戰登板，碰上老對手太空人，大谷5局被打5分（4分責失）表現不佳，同時他自己敲兩支安打，打擊率略升為0.303，攻擊指數1.046仍在美聯獨走。天使的攻勢也不差，但太空人牛棚守得夠嚴，終場7比5獲勝，大谷吞下敗仗（7勝5敗），自責分率成為3.50。

大谷在第4局控球失準，滑切球鑽不進好球帶，以觸身球和連續四壞保送弄到無人出局滿壘。喬克斯（Corey Julks）安打送回1分，潘尼亞（Jeremy Pena）內滾再換1分。第5局麻煩又上門，布瑞格曼（Alex Bregman）、塔克（Kyle Tucker）都是抓到切球連續擊出二壘打，天使內野守備失誤再丟1分。第6局大谷投不出好球，四壞保送喬克斯之後退場，中繼投手韋伯（Jacob Webb）被打3分，其中1分算在大谷頭上。

天使第2局靠著太空人守備失誤，以小球戰術幫大谷拿下兩分領先。第5局落後兩分時，大谷親自安打開路，後面隊友連續安打以4比4追平比分，沃德（Taylor Ward）第7局轟出陽春炮。9局下天使最後反攻機會，太空人投手普瑞斯利（Ryan Pressly）上來立即三振大谷翔平，僅以11球連續三振天使3位打者收下勝利。

對於前半季的戰績，天使總教練內文（Phil Nevin）提到有傷兵因素，但實際上也是投打兩方面表現都不夠好。天使目前45勝47負。