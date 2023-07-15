台中市一名許姓男子於2021年間透過交友軟體結識女大學生曉雲（化名），趁著曉雲車禍、失戀分手，心情低落時，將她約至宮廟聊天交心，卻不想期間竟逼迫對方口交，最終性侵得逞。曉雲為此一度情緒崩潰、精神重創，法院刑事依強制性交罪判許男4年有期徒刑。台中地檢署事後支付曉云犯罪被害補償金28萬元；民事部分則再判許男應全額給付中檢。

據警方調查，許男於2021年1月至2月間透過交友軟體與女大學生曉雲認識，同年4月，他利用曉雲遭遇車禍且與男友分手，稱要為曉雲排解憂鬱，並以探病為由，將她約至宮廟廣場處見面。未料，許男竟開始撫摸曉云大腿，並行第1次強吻，又趁對方嚇得不知反應時，將人抱至一旁矮墻襲胸、2次強吻。

曉云表示，她曾當場嚴詞拒絕許男「請你放手」、「我不要」，卻不想許男竟無視曉雲抗拒仍然硬上，最終性侵得逞，造成曉云身心精神嚴重受創，直至後來於學校進行心理輔導時，曉雲方才將案情揭露，報警處理。

法院刑事審理時，許男辯稱當日是與曉雲第一次見面，既有向對方告白，她亦點頭應允，強調他是在兩人情侶關係確立情況下聊天擁抱，並否認強吻和性侵。曉雲控訴，她遭對方強吻襲胸時明確表達過3次「請你放手」，卻仍遭對方壓頭逼迫口交、最後被強行硬上，亦表示她當下腦袋一片空白，對眼前遭遇震驚不已。

法院調查，曉雲進行心理諮商輔導時，情緒一度崩潰無法言語，待安撫情緒較為冷靜後，曉雲陳述時仍無法具體說明發生什麼事，僅短暫描述與許男某晚在某宮廟，被對方帶至矮墻一處即開始崩潰大哭、發抖、嘶吼，上述情況亦為當時為曉雲進行輔導的心理諮商師所證實，同時確認曉雲出現創傷後壓力症候群之症狀反應。

刑事庭認定，許男藉由曉雲車禍、分手虛弱之際性侵得逞，造成對方心理嚴重創傷，甚至犯後未見悔意，最終依強制性交罪判處4年有期徒刑。

事後，曉雲向台中地檢署申請犯罪被害補償金，並經中檢補償28萬3240元，檢方則再以民事訴訟對許男提出全額求償。許男至今仍於獄中服刑，經通知表示不願提解出庭，後具狀要求聲明異議。經民事審理，認為檢方求償有理，故判許男應付中檢28萬3240元。

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