台南市登革熱疫情燒不停，市府衛生局今日與台南縣、市醫檢師公會簽訂社區防疫採血委外服務合約，從下周起將有熱血的醫檢師，主動出擊提供高風險區民眾採血服務，並帶有身分識別證及衛教單張展開個別式服務，登革熱防治中心呼籲市民積極配合，早日揪出病毒，終結疫情。

衛生局長蘇世斌強調，防治登革熱的3支箭，分別是化學防治、孳生源清除、迅速找出感染者，將病媒端及病例端控制好，即可事半功倍。鑑於蚊子的飛行距離只有50到200公尺，移動能力有限，發現病例後立即進行化學防治，即可滅除帶病毒的成蚊，加上落實孳生源清除，就可控制好病媒端。

蘇世斌還說，由於第一型登革熱的症狀較不明顯，發燒症狀很容易與新冠肺炎、流行性感冒混淆，診斷較不易，加上感染的民眾經常因上班或旅遊長距離移動，病毒就會跟著擴散出去。為縮短民眾感染後被診斷出來的時間，登革熱防治中心特別商請台南縣、市醫檢師加入防疫團隊，在高風險社區進行家訪衛生教育及採血，主動出擊，讓病毒無所遁形。

台南縣醫檢師公會理事長潘顯堂、台南市醫檢師公會理事長王淑貞也都認為，醫檢師們對於能夠參與社區高風險族群的採血，早日發掘出社區潛在病例，防止疫情擴散，在公共衛生上盡一份心力都深感榮幸。第一階段加入服務的熱血檢驗師，目前已有8人。