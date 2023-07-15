大陸「網信中國」微信公號15日消息，近期大陸一些網路帳號杜撰、歪解公共政策資訊，誤導群眾、從中牟利。中共中央網信辦指導網站平台開展重點排查整治，堅決打擊造謠傳謠行為，共處置違法違規帳號373個。已歸納典型案例通報。

1.「股市小作文」謠言。一篇題為〈財通政策路演紀要〉的文章在網上傳播，稱某會議將討論多項財政經濟政策，引發股市較大反應。此類典型「股市小作文」謠言，假藉權威、胡亂臆測，影響十分惡劣。已依法處置關閉微信平台「Li Xiafei」、微博平台「河馬史詩CL」、雪球平台「研值plus」等造謠傳謠帳號。

2.「國家補短板強弱項領導小組」謠言。一些自稱為「國家補短板強弱項領導小組」的帳號，無中生有，在網上發布「能夠幫助每個市縣獲得10億－100億元政府補貼資金」等不實資訊。已依法關閉處置微博平台「鄉村振興示範試點先導成牧宮」等造謠傳謠帳號。

3.「不同人群使用不同顏色社保卡」謠言。目前大陸全國統一的社保卡已經發行到第三代，社保卡只有一種，沒有不同顏色及功能。已依法對百度平台「3929737073」、快手平台「Sally童」等翻炒謠言帳號作禁言處置。

4.「河南花49萬助農插秧2畝」謠言。有網路帳號杜撰稱「河南某縣組織200名幹部，耗時3天，花費49萬插秧2畝」。經查，相關農耕活動及配圖出自2023年4月14日湖南省寧鄉市灰湯鎮第二屆農耕民俗文化節活動。中國互聯網聯合闢謠平台已對此專門闢謠。已依法對抖音平台首發帳號「大邊角料子之tt有料」作關閉處置，對嗶哩嗶哩平台「bibi區塊鏈知識分享」、知乎平台「實話傅」等傳謠帳號作禁言處置。

5.「考取『社工證』包分配，還能優先錄取為公務員」謠言。實際上，「社工證」屬於水準評價類職業資格，是行業內對從業者工作水準的考核和認定，並非准入類職業資格，也不一定能成為從事社會工作職業的「敲門磚」。已依法對抖音平台首發帳號「考證諮詢~蘇老師」作關閉處置，對微博平台「小行俠客6」等傳謠帳號作禁言處置。

6.「水稻上山」謠言。「水稻上山」是一種雜交稻雨養旱種的栽培技術，不用育秧插秧，也不用澆水灌溉，這些農田本來就有，並非開山造田、毀林造田。已依法對快手平台首發帳號「2340807944」作關閉處置，對微信平台「開開眼界」、小紅書平台「鄉村CEO-勇哥」等傳謠帳號作禁言處置。

7.「撿瓶子賣錢掙學費」等「視覺貧困」謠言。有短視訊帳號擺拍發布大涼山小女孩「每天放學後都撿廢瓶子，賣錢交學費」。經查，該小女孩是被利誘拍攝。已依法嚴處相關帳號，對抖音平台「農村~安明姐姐」、快手平台「山羊善愛行動」等惡劣帳號作關閉處置。