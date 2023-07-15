台灣一位潛水教練汪承儒6月底在深澳漁港附近潛水的時候，意外發現一隻長達20公尺的地震魚豎著游泳，引起網友熱烈討論，如今這隻魚也紅到國外去，美國的《紐約時報》與英國的《每日星報》相繼報導，甚至形容潛水員和巨大地震魚在海中相見的畫面，猶如與末日預兆共舞，令人震撼。

潛水教練汪承儒近日在臉書粉專上分享，潛水時遠遠看見一隻魚「豎直」游水，近看才發現是非常大隻、長達2公尺的「地震魚」。而珍貴畫面曝光以後，引起網友們熱烈討論，「超酷的」、「真的好大隻」、「太幸運了吧！」

海科館則解釋說，這隻魚其實是「石川氏粗鰭魚」，生活在深海1200公尺處，平常極為少見，一般出現被認為可能跟地震有關，因此俗稱「地震魚」。

而這隻巨大的地震魚也夯到國外去，美國的《紐約時報》與英國的《每日星報》相繼報導，其中《紐約時報》指出，台灣一位潛水員在海中目睹這隻巨大的地震魚，簡直就像是在和「末日預兆共舞」，看起來十分壯觀。