日本放送協會（NHK）報導，南阿蘇鐵道連接熊本縣高森站及立野站，全長約17.7公里，7年前在熊本地震受重創，造成占全線約6成的10.6公里區間持續停駛。

就在重建工程等陸續完工，今天恢復中斷7年的全線行駛，相關人士上午在首班列車發車前的高森站一同祈求行車平安。

今天上午6時，開往立野站的首班列車在月台上的眾人目送下駛離，展開時隔7年3個月的全線行駛。

車上乘客眺望並拍下從車窗望出的阿蘇雄偉群山景緻，及從災後重建的「第一白川橋梁」遠眺的美景。當地一名男性說，每個景色都令人懷念，有一種「總算回來了」的感觸。

從東京來訪的50多歲男性說，南阿蘇鐵道開始營運的那天，他也像這樣搭上列車，「今天也能搭上首班列車真的充滿無限感慨」。

首班列車在上午6時30分左右抵達終點立野站。負責駕駛首班列車的68歲寺本顯博說，這條鐵道能被這麼多的人所喜愛，真的令人非常感動，「今天已成為人生中最特別的日子」。