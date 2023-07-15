被譽為「神級混血美少女」的退役日本AV女優蘿拉，確定8月將出席「TRE台北國際成人展」，與鄭家純（雞排妹）聯名推出蘿拉《JVIDＸ純色寫真》，2人屆時還會合體舉辦「JVIDＸ純色寫真見面會」，將一連3天現身「JVID」活動舞台，與粉絲們近距離互動。

蘿拉去年曾和網紅、現任嘉義市議員Molly翎熹合拍影片，助攻田慎節順利當選，2人並一起在嘉義市圓環發送500份雞排謝票，引發關注話題。這次蘿拉再與鄭家純合作，讓老司機們直接暴動了。

鄭家純一直是話題和流量女王。自 2019 年開始主持網路節目《深夜保健室》，每周傳授專業的性知識，頗受好評。鄭家純說，在與醫師、專業人士交流探討的過程中，她發現多數男性情緒緊繃問題其實來自夜裡無法紓發的慾望壓力，「為了舒緩廣大男性們生活工作中堆積的壓力，立志要用『純愛杯』照顧好每一位男性細微卻關鍵的需求。」

「JVIDＸ純色寫真見面會」僅限額300份，幸運粉絲除了可獲得蘿拉簽名海報一張，還能與女神一同合照，「TRE台北國際成人展」將於8／4－8／6在新北市工商展覽中心舉辦，購票請洽KKTIX。