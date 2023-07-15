南韓啦啦隊女神李多慧今年加盟「樂天女孩」，在球場的一舉一動都備受粉絲關注，如今instagram追蹤人數突破百萬，足以見得居告不下的人氣，近日她分享高中時期跳舞的影片，只見她使出超狂的「電動馬達臀」，讓粉絲看得入神，難以將視線移開。

李多慧在Youtube頻道分享準備2支單人舞蹈的練習過程，並找私交不錯的舞蹈老師惡補，只見她隨著音樂節奏扭動身體，S型火辣曲線一覽無遺，雖然過程中一度卡關，遭遇小小挫折，仍持續加緊練習，一度累到滿身大汗攤在地上，讓她索性把黑色罩衫脫下，直接露出超兇圓弧線條，更以跪趴姿勢慢慢逼近鏡頭，超狂的「邪惡視角」讓粉絲們看的鼻血直流。

李多慧分享練舞過程 。（影片／ 이다혜 Youtube）

李多慧也不忘分享高中時期的練舞影片，只見舞蹈底子不錯的她，不僅隨著音樂節奏扭動身軀，還展現「電動馬達臀」的舞技，讓所有人看的目不轉睛，短短2天就突破25萬人瀏覽，粉絲也紛紛留言：「多慧非常敬業努力，不斷提升自己，真的讓男生女生都非常喜歡」、「為了短短一分鐘的表演，反覆練舞，真是敬業」、「謝謝多慧每次都帶來精彩舞蹈表演，也感受到妳真的很辛苦賣力的練習」。

李多慧也常在社群分享生活日常，她先前PO出參加戶外音樂派對的影片，只見她相當融入當下氛圍，跟著音樂盡情搖擺，不僅傲人上圍隨著節拍狂震，蜜桃翹臀更是搶盡目光，影片曝光沒多久就吸引超過十萬人觀看，人氣逐漸攀升。