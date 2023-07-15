有讀者稱「關公媽祖從來不是中國人」，因為從來沒有以「中國」做為正式的國家名稱。此說法引發網友炸鍋，為了意識形態可以如此胡說八道，去中國化，令人匪夷所思！

有讀者在親綠媒體投書指出，「關公媽祖從來不是中國人」，因為在東亞大地上，歷來存在的諸帝國，從來沒有以「中國」做為正式的國家名稱。關公是漢帝國的武將，媽祖林默娘宋帝國的漁村女子，他們都不是中國人，跟中國沒有關係。

此說法引發網友炸鍋，認為這真是天下奇文，為了意識形態可以如此胡說八道、一派胡言，令人匪夷所思！

有學者考據，公元前11世紀西周何尊青銅酒器，內底有銘文有122字，即已出現「中國」，是目前出土古物中，最早出現「中國」一詞記載的考古實物。西元前11世紀-前6世紀收錄的《詩經》也記載：「小雅盡廢，則四夷交侵，中國微矣！」

另外，有學者提到，唐德宗年間（約西元781年）一名波斯傳教士在大秦寺設立「大秦景教流行中國碑」，即稱唐朝為「中國」，大秦是指羅馬帝國或是其所統治之地域，景教即基督教，此石碑現藏於西安碑林博物館。

唐德宗年間（約西元781年）一名波斯傳教士在大秦寺設立「大秦景教流行中國碑」，即稱唐朝為「中國」，此石碑現藏於西安碑林博物館。（中時資料照片）

有網友認為，這種說法超可笑，為了否定自己祖先是中國人的事實，什麼神邏輯都用上了，例如孔子是魯國人、屈原是楚國人，他們都不是中國人之類的，現在關公、媽祖也中槍？為了「去中國化」，他們也是拼了命了！

國民黨立委參選人羅智強對此也表示，看到這篇投書《關公媽祖從來不是中國人》，他就笑了，乾脆說這「從來不是中國字！」