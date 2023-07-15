臺中市政府警察局霧峰分局警備隊警員高偉星執行靶場管理勤務時，因身體不適，休克昏倒逝世，上午舉行追思禮拜，超過上百名員警及同袍都到場陪高員走過人生最後一途，同仁紛紛喊著，「任務結束了，希望你化成靶場守護神」現場令人動容。

臺中市政府警察局局長李文章得知噩耗後，指示霧峰分局立即成立治喪委員會，全力協助處理喪葬、撫卹及後續關懷家屬事宜，今(15)日7時在南投縣仁愛鄉瑞岩部落自宅舉行追思禮拜。

內政部警政署署長辦公室主任林警政委員國清也特別代表署長到場致意、送行。局長李文章為表彰高員長期擔任「靶場管理員」，負責維護本局、也是警政署中部地區重要長槍靶場的訓練安全與相關設施完備，並獲各級受訓人員一致肯定與好評的特殊服務與貢獻，特以警察最高榮譽，覆蓋警旗一面，以慰在天之靈。

典禮由霧峰分局長陳祥麟率分局組、室主管等人在高員的靈柩上覆蓋警旗，儀式之後由技術教官王書岳介紹高員生平事蹟，並播放其生平影帶，高員家屬悲痛落淚，現場人士與參加公奠的警察人員也都紅了眼眶。於追思公奠後，警察同仁列隊行禮送行，場面肅穆莊嚴，隨即發引南投縣水里火化場火化。

霧峰象鼻坑靶場在民國98年正式完工啟用，是中部地區唯一合格的警用長槍靶場訓練基地，期間各警察機關(其他治安機關)均借用該靶場作為戰鬥訓練場地，高員生前即長期擔任「靶場管理員」職務，堅守崗位，勇於任事，忠勤勤務風範，堪為楷模，也因為他的任勞任怨、克盡職守，在警界贏得了極佳人緣，噩耗傳來後，曾於靶場受訓過的他單位同仁均表達了震驚與難過。

今天高偉星公奠會場有警察局督察長郭士傑等人、霧峰分局的長官、同僚、協勤民力及親友族人都在會場列隊，哀慟著送他最後一程，有同僚說，高員不僅績效佳，平時對分局同仁也相當照顧，他的個性低調、笑容靦腆、負責盡職，人緣非常好。希望高員在天之靈能化身「靶場守護神」，繼續守護、保佑所有警察弟兄，在射擊打靶訓練或測驗時，都能平安、順利。