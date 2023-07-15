命理專家曼樺老師在《旺好運》網站分享12生肖7／16～7／22運勢，屬雞的人下周運勢紅不讓，職場表現優異，健康運也不俗；屬龍投資獲利，開心過日子；屬猴的人戀情美滿，可以趁機安排旅遊，創造甜蜜回憶。
▍事業運前3名
TOP1：雞
屬雞的人職場表現優異，做事積極主動，獲主管肯定，終於可以一展抱負。
TOP2：龍、猴
屬龍的人工作穩定，對於今年的經濟狀況而言，是最好的保障。
屬猴的人儘管工作仍有許多麻煩要解決，但是一關過一關，遇強則強，壓力創造激勵。
TOP3：鼠、羊、狗
屬鼠的人貴人運強大，無論什麼樣的機緣與合作都不要錯過機會。
屬羊的人對於下半年計畫必須化被動為主動，善用時間，創造更大的可能。
屬狗的人儘管事業進展稱心如意，也要有憂患意識，預防詭譎多變的市場狀況。
▍財運前3名
TOP1：龍
屬龍的人收入穩定、投資獲利，可以開心過日子。
TOP2：猴
屬猴的人業務快速帶來收入，壓力雖大，日子也過得特別充實。
TOP3：羊
屬羊的人轉型成功，在業務上與朋友合作，終於得到相對的報酬。
▍愛情運前3名
TOP1：猴
屬猴的人愛情運甜美，兩人相處愉快，可趁暑假來趟溫馨之旅。
TOP2：羊
屬羊單身者有機會邂逅異性，勿操之過急，否則欲速則不達 。
TOP3：雞、龍
屬雞的人愛情運上升，一起經營婚前的二人世界。
屬龍的人愛情甜蜜，小旅行讓感情再度升溫。
▍健康運前3名
TOP1：雞
屬雞的人身材鍛鍊有素，身型輕盈，更有信心。
TOP2：狗
屬狗的人可以適當午休，能讓身體氣血疏通，增強心臟功能。
TOP3：龍
屬龍的人要適時放鬆，不要想太多；喝花草茶、聽冥想音樂，好好休息。
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