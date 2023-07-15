大陸周末打虎不歇，金融領域反腐再下一城。15日中共中央紀委國家監委網站消息，中國光大集團股份公司前黨委書記、董事長唐雙寧涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

唐雙寧是繼中國銀行前一把手劉連舸、光大集團前一把手李曉鵬之後，今年金融領域被查的又一名中管幹部。

公開資料顯示，唐雙寧，男，1954年出生，遼寧北鎮人，滿族，東北財經大學經濟學碩士，1985年起曾歷任中國人民建設銀行瀋陽市分行常務副行長、中國人民銀行瀋陽市分行行長，中國人民銀行信貸管理司司長、貨幣金銀局局長、銀行監管一司司長，中國銀行業監督管理委員會副主席等職務。

2007年6月起，唐雙寧出任中國光大（集團）總公司董事長、黨委書記，中國光大集團股份公司董事長、黨委書記，2017年12月卸任。

澎湃新聞報導，唐雙寧近來還曾以金融家、藝術家、文化學者身分公開亮相，其作品也常常使用筆名「霜凝」。2021年6月，唐雙寧加入中國作協。

唐雙寧於2019年8月被聘為中央文史研究館特約研究員，他還是李可染畫院名譽理事長、研究員。在掌舵光大集團期間，唐雙寧就曾擔任了中國金融文聯名譽主席職務。中央文史館網站就曾收錄唐雙寧的詩作《夜聞院中苦丁香花》：「玉輪翻過女牆來，百結玄暉對面猜。未請便從窗口進，清馨慢品不需栽。翠滿枝條萼滿霜，碎銀遍地夜風涼。思來碧葉甘荼苦，只為花開十里香。」

值得一提的是，根據多家金融行業媒體消息，7月14日就已傳出唐雙寧失聯的消息，並指出唐雙寧在光大期間的一名前下屬已經被留置調查。

3月31日，中央紀委國家監委網站通報稱：中國銀行前黨委書記、董事長劉連舸涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

4月5日，中央紀委國家監委網站再度發佈消息：中國光大集團股份公司前黨委書記、董事長李曉鵬涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

當初接替唐雙寧掌舵光大集團的正是4月被查的李曉鵬，而光大系統涉案被查的高管還有多名。

2021年10月，十九屆中央第八輪巡視的15個巡視組開始對25家金融單位開展巡視。其中就包括了劉連舸曾任職的進出口銀行和中國銀行，以及唐雙寧、李曉鵬曾掌舵的光大集團。

去年2月，中央第五巡視組向光大集團黨委回饋了巡視意見。回饋意見當時提到，光大集團黨委履行全面從嚴治黨「兩個責任」有差距，責任壓力傳導不夠，嚴的氛圍沒有形成，重點領域和關鍵崗位廉潔風險較高，形式主義、官僚主義問題比較突出，部分直管企業違反中央八項規定精神問題屢禁不止。同時，巡視組還收到反映一些領導幹部的問題線索，已按有關規定轉中央紀委國家監委、中央組織部等有關方面處理。

值得注意的是，新華社在2023年3月27日發佈消息，經黨中央批准，二十屆中央第一輪巡視將對中國投資有限責任公司、國家開發銀行、中國農業發展銀行、中國光大集團、中國人民保險集團等5家中管金融企業黨委開展巡視「回頭看」。

自2021年以來，光大集團系統已有多名高管落馬，光大銀行則是金融反腐重點。

2022年4月，光大銀行交易銀行部前總經理夏偉被「雙開」，他曾擔任光大銀行煙台分行行長助理、副行長、行長，2020年4月進入總行擔任光大銀行交易銀行部總經理，直至2021年11月被查。

光大銀行南寧分行先後兩任行長相繼落馬。2021年11月，光大銀行南寧分行前黨委書記、行長周江濤被雙開。2022年5月，光大銀行南寧分行前黨委書記、行長蘇樹德涉嫌嚴重違紀違法，接受紀律審查和監察調查。其曾擔任南寧分行副行長、行長，於2016年4月轉任光大銀行巡視員。和周江濤同日通報被雙開的還有光大城鄉環保有限公司前總經理陳鵬，二人曾在光大銀行西安分行共事，均被查出違規審批貸款。

2021年3月，中國光大實業（集團）有限責任公司黨委書記、董事長朱慧民被開除黨籍和公職。同日，前黨委委員、副總經理黃智洋一同被雙開。駐光大集團紀檢監察組指出，朱慧民在光大銀行深圳分行擔任黨委書記、行長期間，曾審批發放並形成不良貸款業務，數額巨大。

2022年7月4日，中央紀委國家監委網站發布消息，中國光大銀行前黨委副書記、副行長張華宇被開除黨籍。通報顯示，張華宇於2018年9月辭職，在職時為有關企業謀取利益，退休前夕辭職，辭職後在與前任職務有業務關聯的企業領高薪。通報中連用三個「典型」定論：是「提前築巢」「逃逸式辭職」腐敗的典型，是權力與資本相互勾連、瘋狂逐利的典型，亦是由風及腐、風腐一體、甘於被圍獵的典型。

2022年7月26日，中央紀委國家監委網站再度發布消息，中國光大控股有限公司前黨委書記、行政總裁陳爽涉嫌嚴重違法，目前正接受監察調查。