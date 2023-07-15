高雄市旗津區汙水處理廠後方沙灘今日被發現有1具男屍，初步檢視身體無外傷，由於死者身上無證件，警方根據岸邊留下的1輛機車，聯繫上車主查出死者身分，確切死因待進一步釐清。

鼓山分局中洲派出所15日上午約11點多，接獲民眾報案指稱旗津區汙水處理廠後方沙灘，有人疑似溺水倒臥沙灘上。警方及海巡人員到場後，發現1名男子已明顯死亡，身體初步檢視無外傷，但身上並無證件，警方於岸邊發現1輛機車，依據車牌聯繫上車主後，確認死者身分為59歲的陳姓男子，後續將報請檢察官相驗，釐清死亡原因。